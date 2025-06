YouTube está carregando vídeos em baixa qualidade no iOS e em outros sistemas; Google trabalha em correção [atualizado]

Alguns usuários do aplicativo do YouTube para iOS estão enfrentando um problema referente à resolução dos vídeos — algo que foi compartilhado por algumas pessoas em fóruns como o Reddit.

Nos fóruns de suporte do Google, uma integrante da equipe do software afirmou que a empresa já está ciente do problema, que tem se traduzido em uma qualidade inferior na reprodução de vídeos tradicionais e Shorts.

Parece que a reprodução está ocorrendo automaticamente em 144p e 360p, ainda que o aparelho esteja com uma conexão forte com a internet — o que deveria resultar em vídeos com alta resolução.

Ao mudar manualmente para uma resolução mais alta, o vídeo começa a “carregar” — que é o que geralmente acontece quando há algum problema de conexão ou baixa velocidade da rede.

Segundo a profissional, a qual afirmou que a equipe está ativamente analisando o problema, ele pode impactar na qualidade dos vídeos tanto no iOS quanto em desktops e smart TVs.

Alguém por aí enfrentando algo do gênero?

via MacRumors

Atualização, por Bruno Cardoso25/03/2025 às 15:08

O Google atualizou o tópico sobre o problema no seu fórum de suporte para dizer que ele foi finalmente consertado e que “o streaming deve voltar ao normal agora”.

via The Verge