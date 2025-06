Apple TV+ confirma: “Ruptura” terá uma 3ª temporada!

Com o sucesso avassalador da segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”), que teve seu último episódio liberado hoje, o anúncio da terceira era só uma questão de tempo — e isso acaba de acontecer!

Em uma interação divertida no X (ex-Twitter), o diretor e produtor executivo da série, Ben Stiller, e o CEO da Apple, Tim Cook, confirmaram a produção de uma nova parte da trama, a qual não deverá demorar tanto para ser lançada, vale lembrar.

Season 3 of Severance is available upon request.

– Tim C. https://t.co/bNig41qs9t pic.twitter.com/cnctZIRDNF — Tim Cook (@tim_cook) March 21, 2025 Alguns fãs estão perguntando pela 3ª temporada de “Ruptura”.

O que me diz, @tim_cook?

–

A terceira temporada de “Ruptura” está disponível mediante solicitação.

– Tim C.

Fazendo referência ao processo de ruptura, Stiller também comemorou a renovação da série em um comunicado à imprensa divulgado pelo Apple TV+:

Fazer “Severance” foi uma das experiências mais criativamente emocionantes das quais já participei. Embora eu não tenha nenhuma lembrança disso, me disseram que fazer a terceira temporada será igualmente agradável, embora qualquer lembrança desses eventos futuros também seja para sempre e irrevogavelmente apagada da minha memória.

Outro nome a falar foi Matt Cherniss, chefe de programação do serviço de streaming:

O que Ben, Dan (Erickson), Adam (Scott) e o talentoso elenco e equipe por trás de “Severance” trouxeram para a tela é uma mágica inegável. Estamos muito orgulhosos de ser o lar desta série brilhante e estamos ansiosos para que o público experimente o que está reservado para a terceira temporada.

Vencedora de dois prêmios Emmy, a produção tem como pano de fundo um cenário distópico no qual é possível separar cirurgicamente as memórias do trabalho das da vida pessoal. A equipe do Departamento de Refinamento de Macrodados da Lumon, empresa que adota publicamente esse procedimento, começa uma jornada para descobrir a verdade sobre seus empregos e também sobre si mesmos.

O ponto para essa virada de chave na trama é Mark S. (Adam Scott), chefe do departamento que é forçado a confrontar a verdade sobre seu trabalho ao se ver no centro de um mistério. Na segunda temporada, ele e seus colegas descobrem as terríveis consequências de brincar com a barreira da ruptura — o que os levará por um caminho ainda mais perturbador.

Ainda não há detalhes sobre o enredo da terceira temporada, tampouco uma data de estreia — lembrando que o último episódio da segunda temporada foi ao ar hoje no Apple TV+, onde estão disponíveis obviamente todos os episódios anteriores também.

O elenco da série conta com nomes como Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette e Sarah Bock. Além de Stiller, Scott e Dan Erickson, Arquette, John Lesher, Jackie Cohn, Mark Friedman, Beau Willimon, Jordan Tappis, Donovan, Caroline Baron, Richard Schwartz e Nicholas Weinstock também atuam como produtores executivos.

Já estão ansiosos por aí? Praise Kier!

