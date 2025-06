Claude, chatbot de IA da Anthropic, agora faz buscas na web

O Claude, chatbot de inteligência artificial da Anthropic, agora possui a capacidade de fazer buscas diretamente na web, o que permite que ele realize pesquisas mais precisas e atualizadas, aprimorando suas respostas e incorporando fontes e citações da web.

Por enquanto, o novo recurso está disponível em versão prévia apenas nos Estados Unidos e para usuários que utilizam planos pagos do Claude, mas a Anthropic já garantiu que a função deverá chegar em breve a outros países e para os planos gratuitos. Além disso, a pesquisa na web só é compatível com o modelo mais recente do Claude, o Claude 3.7 Sonnet.

A adição dessa função equipara o Claude a outras IAs concorrentes, como o ChatGPT, o Gemini e o Le Chat, que já a oferecem em suas buscas. Para habilitar a pesquisa na web, é necessário acessar as configurações do perfil cadastrado no Claude.

A ferramenta permite que o Claude colete os dados mais recentes disponíveis sobre eventos e informações de diferentes fontes, como jornais, mídias sociais e comunicados de empresas, entregando respostas mais embasadas e podendo incorporar citações.

Quando o Claude incorpora informações da web em suas respostas, ele fornece citações diretas para que você possa facilmente verificar os fatos das fontes. Em vez de encontrar resultados de pesquisa você mesmo, o Claude processa e fornece fontes relevantes em um formato de conversação. Esse aprimoramento expande a extensa base de conhecimento do Claude com insights em tempo real, fornecendo respostas com base em informações mais atuais.

De acordo com o TechCrunch, o mecanismo de busca que a IA utiliza para realizar as suas pesquisas é o Brave Search, do navegador Brave. Ele foi descoberto nos parâmetros de códigos do Claude e também é utilizado pela IA concorrente Le Chat.

Esse modelo de busca pode ser extremamente útil, por exemplo, para pesquisadores e analistas financeiros que precisam de dados atuais de mercado, ou para compradores que desejam comparar características e preços de produtos em diferentes lojas.

Por ser uma função muito nova e ainda em fase de testes, é provável que o Claude dê algumas respostas erradas e precise de um tempo para adaptação e aprimoramento, assim como os serviços de buscas de outras IAs. De qualquer maneira, é uma adição que disputa de igual para igual com a concorrência e promete incorporar ainda mais respostas às perguntas dos usuários, as deixando mais completas e dinâmicas.

