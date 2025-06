Como comunicar um incidente usando o app Mapas [iPhone e iPad]

Desde o iOS/iPadOS 14.5, usuários brasileiros de iPhones e iPads podem comunicar incidentes no aplicativo nativo Mapas (Maps) da Apple.

Isso significa que é possível relatar coisas como acidentes, perigos, radares de velocidade ou trabalhos/obra enquanto estiver em um trajeto na estrada — permitindo que outros usuários do app possam também visualizar esses alertas, tal como no Waze e no Google Maps.

Veja, a seguir, como fazer isso por aí! ⚠️

É possível fazer esse procedimento de duas maneiras diferentes.

Usando a Siri

É possível usar a assistente virtual da Apple para fazer isso. Basta dizer algo como:

“E aí, Siri, há algo na estrada”

“E aí, Siri, informe um acidente”

Usando diretamente o app Mapas no iPhone

Enquanto estiver usando as instruções na navegação ponto a ponto, toque na seta cinza voltada para cima. e em “Comunicar um Incidente”.

Selecione uma das categorias que mais se encaixa no caso, como “Colisão”, “Perigo”, “Radar” ou “Via em obras” — a disponibilidade de botões pode variar de acordo com a região.

Outra opção é, a partir da tela inicial do Mapas, tocar na imagem ao lado do campo de busca e depois em “Comunicados”. Selecione então “Comunicar Problema”, na parte inferior da tela, e o tipo de problema que deseja informar.

Simples, não?! 📍