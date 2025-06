Estreia do dia no Apple TV+: série animada infantil “BE@RBRICK“

Anunciada há quase dois anos, a série animada infantil “BE@RBRICK” está agora disponível no catálogo do Apple TV+!

Baseada nos brinquedos colecionáveis da empresa japonesa MEDICOM TOY, a produção é descrita como “cômica, musical e eletrizante”. Produzida e animada pela DreamWorks Animation e pela Densu Inc., ela conta com 13 episódios (os quais já estão todos disponíveis).

Reveja o trailer da animação abaixo:

De acordo com a Maçã, “BE@RBRICK” é uma comédia musical centrada na jovem cantora e compositora Jasmine Finch — que, junto a seus colegas de banda, entra em uma busca para atingir seus sonhos. No mundo da série, a profissão dos bichinhos é escolhida aleatoriamente, de acordo com a pintura que recebem após sair do Ensino Médio, e não pode ser mudada.

A animação foi desenvolvida por Meghan McCarthy (“My Little Pony: Friendship Is Magic” e “Centaurworld”), que também é showrunner, produtora executiva e escritora. Alex Almaguer atua como produtor supervisor, Taylor Orci como editora de história e Athena Hofmann como produtora de linha.

O elenco de vozes é composto por Brianna Bryan (como Jasmine), Skyla I’Lece (como Holly), Isaiah Crews (como Nick), Alison Jaye (como Ada) e Noah Bentley (como Klaus). Entre as estrelas convidadas, estão Tim Meadows (como Mr. Hitmaker), Katy Mixon (como Ms. Goldenshorts), Ego Nwodim (como Charlene), Emily Hampshire (como Janet) e Debra Jo Rupp (como Miss Milton).

O quatro vezes vencedor do Grammy Timbaland atua como produtor executivo de música da série, que conta com uma trilha sonora original de Jina Hyojin An e Shirley Song.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

