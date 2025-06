Leaker sugere que o iPhone dobrável terá uma boa autonomia de bateria

Já não é de hoje que circulam rumores de que o suposto iPhone dobrável terá uma bateria com boa autonomia. De acordo com novos vazamentos do coreano yeux1122, que recentemente também trouxe detalhes sobre os possíveis “iPhone 17 Air” e “iPhone 17 Ultra”, a Apple estaria focando na eficiência energética e na maior autonomia de bateria no planejamento do seu novo dispositivo.

Segundo o leaker, a Maçã estaria reformulando o IC do driver de vídeo (DDI) utilizado na tela do modelo, a fim de alcançar um design mais fino, aprimorando seus componentes e reduzindo o consumo de energia.

O DDI é responsável por converter sinais digitais do processador para sinais analógicos que controlam os pixels do display. De acordo com o MacRumors, melhorias nos componentes do DDI permitem que as telas sejam mais finas, emitam menos calor e consumam menos energia — o que é essencial em dispositivos compactos dobráveis ​​com múltiplos displays.

Dessa forma, um “emagrecimento” do “iPhone Fold”, a princípio, significaria uma bateria menor. Mas com o refinamento dos componentes internos do dispositivo, a Apple poderia alcançar uma maior eficiência energética com uma bateria mais moderna, além de mais espaço para armazená-la com o DDI ocupando uma área menor.

Rumores de outras fontes concordam que o modelo terá uma tela principal de 7,8 polegadas, além de uma secundária de 5,5″, além de sugerir que a Apple já teria finalizado os principais aspectos de hardware do dispositivo.

Além disso, se a Apple conseguir melhorar a eficiência energética ao mesmo tempo em que afina as suas baterias, é possível que ela aplique as novas tecnologias em outros modelos de iPhone além do dobrável, como o “Air/Slim”, por exemplo.

Ainda segundo rumores, a produção em massa do iPhone dobrável deverá começar no quarto trimestre de 2026, indicando que o modelo poderá ser lançado pela Apple já no próximo ano ou quem sabe no início de 2027.

