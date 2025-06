Meta começa a testar comentários gerados por IA no Instagram

A Meta já utiliza inteligência artificial em diversos dos seus recursos — e está investigando o uso da tecnologia para gerar comentários em publicações do Instagram. A iniciativa, que acaba deixando as interações mais impessoais e faz com que elas percam a sua originalidade, pode não ser tão bem recebida pelos usuários, mas busca facilitar e auxiliar a comunicação.

O usuário Jonah Manzano, conhecido por testar novas funcionalidades de redes sociais, identificou um novo prompt no Instagram intitulado “Escreva com Meta AI”, que oferece sugestões de comentários geradas com a ferramenta.

As contas em que o novo recurso está sendo testado têm acesso a um ícone de lápis ao lado da caixa de texto dos comentários. Ao ser tocado, ele aciona a Meta AI para analisar a publicação e oferecer três sugestões de comentários, como é exemplificado no vídeo abaixo:

Short video how it works pic.twitter.com/WdVOxcumZa — Jonah Manzano (@jonah_manzano) March 15, 2025 O Instagram acaba de adicionar a capacidade de escrever comentários com IA.

Caso o usuário não goste das três opções de comentários gerados pela IA, é possível atualizar o menu do recurso para mais opções.

Em uma declaração enviada ao TechCrunch, a Meta disse: “Nós testamos regularmente mais recursos para você usar a Meta AI em nossos aplicativos. Fora das DMs, você encontrará a Meta AI em áreas como comentários, feed, grupos e pesquisa para tornar suas experiências mais divertidas e úteis.”

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a disponibilidade dos testes da nova função — ou mesmo quando, como e se ela será implementada —, mas é provável que a plataforma avalie a sua recepção por parte dos usuários.