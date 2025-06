Mulher recebe reboco após comprar iPhone vendido/entregue pela Amazon

Imagine comprar um iPhone de mais de R$7.000 de um loja conhecida para, no final, receber um… pedaço de reboco?!

Publicidade

Pois foi isso que aconteceu com a usuária do X (antigo Twitter) Isabela Reis [@bela_reis], que efetuou a compra de um iPhone 16 no site brasileiro da Amazon e, agora, está enfrentando problemas para receber o seu reembolso.

Compramos um celular vendido e entregue pela @amazonbrasil, veio um REBOCO.



Tentaram dificultar a devolução. Coletaram 27/2. Deram prazo de 3 dias úteis pro reembolso após receberem o reboco. Receberam só 14/3!!!



O prazo acabou ontem. Agora dizem que só vão reembolsar dia 26!! pic.twitter.com/8n3bsg5U5K — Isabela Reis (@bela_reis) March 20, 2025

De acordo com Isabela (que é assinante do plano Prime da Amazon, inclusive), o modelo foi vendido e entregue pela própria varejista, o que só torna a situação ainda mais absurda — uma vez que isso exclui a possibilidade de ela ter comprado o iPhone de um vendedor independente mal intencionado.

Ainda de acordo com a consumidora, a câmera de segurança do seu prédio gravou o momento em que a caixa foi aberta por ela, revelando a pedra no lugar do iPhone. Além disso, o pacote não estava violado e o entregador disse que já havia recebido a compra daquele jeito.

Publicidade

Nós temos VÍDEO abrindo o pacote. Abrimos na portaria no ato do recebimento e a câmera de segurança filmou. Temos vídeo do entregador falando que pegou já lacrado assim. (Se é vdd ou mentira, não sei, mas a caixa estava lacrada, não tava violada) — Isabela Reis (@bela_reis) March 21, 2025

A gigante do varejo coletou a reclamação da consumidora no dia 27 de fevereiro, mas só a recebeu semanas depois, no dia 14 de março. Para acelerar as coisas, Isabela decidiu abrir um pedido de devolução, que já se arrasta por dias — detalhe que a motivou a entrar com um ação contra a empresa.

Vendido e entregue pela @amazonbrasil.



O prazo de devolução por desistência da compra não é o mesmo do que por golpe. ELES nos deram o prazo de 3 dias úteis após receberem o pacote. Agora que o prazo acabou, querem estender pra 8 dias úteis como se eu fosse alguma OTARIA pic.twitter.com/knuaPTV5j7 — Isabela Reis (@bela_reis) March 21, 2025

Nós do MacMagazine já cobrimos alguns casos de pessoas que receberam objetos inusitados no lugar de iPhones após realizar compras na internet. A maioria deles, no entanto, gira em torno de vendedores suspeitos, e não de lojas amplamente estabelecidas como a Amazon — o que torna esse caso ainda mais esdrúxulo.

Que situação, hein? 🤨

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.