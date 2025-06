Como filtrar os artigos não lidos na Lista de Leitura do Safari

A Lista de Leitura (Reading List) do Safari permite que você acesse os links que você salvou para ler depois no navegador nativo da Maçã em um espaço dedicado, a fim de ler tudo com calma no momento certo.

Publicidade

Aqui mesmo, nós já mostramos como usá-la na prática por meio do iPhone, iPad e Mac. Pois hoje, você aprenderá a filtrar apenas aqueles artigos que não tenham sido lidos ainda — ideal para não se perder em meio a tantos sites salvos, caso você não os apague após a leitura.

Veja como é supersimples! 📖

Abra o Safari no iPhone/iPad. Toque no ícone de um livro aberto (no iPhone, ele fica na parte inferior). Acesse a aba representada por um óculos, para ver todos os artigos salvos.

Quando quiser ver apenas aqueles que tenham sido abertos antes, selecione “Mostrar Não Lidas”. Quando quiser ver todos, escolha “Mostrar Tudo”.

Simples mas útil, não é mesmo? 😊