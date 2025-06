Como importar os dados de navegação de outro navegador para o Safari [iPhone e iPad]

Nós já ensinamos, por aqui, como exportar os seus dados e históricos do Safari para outros navegadores no iPhone ou iPad que esteja rodando o iOS/iPadOS 18.2 ou posteriores.

Publicidade

Ocorre que você também pode importar esses dados para o navegador da Apple a partir de algum outro browser que tenha usado no seu dispositivo. Isso inclui o seu histórico, os seus favoritos, as extensões, os cartões de crédito cadastrados e as senhas.

Veja como fazer esse procedimento! 🌎

Abra os Ajustes. Toque em “Apps” e, depois, em “Safari”. Na seção “Histórico e dados dos sites”, escolha “Importar”. Vá até “Escolher Arquivo…” para escolher um que esteja no seu dispositivo. Arquivos individuais podem estar disponíveis para cada dado de navegação, como favoritos ou histórico.

Depois, selecione a opção de importar os dados para o Safari — as suas senhas, vale observar, serão adicionadas ao aplicativo nativo Senhas (Passwords).

Prontinho! 😉