Como salvar uma página no Safari como arquivo web ou código-fonte pelo Mac

O Safari é o navegador nativo da Apple, presente em iPhones, iPads, Macs e Vision Pro.

Um truque simples para quem usa a versão dele para computadores diz respeito à possibilidade de salvar uma página como um arquivo web ou um código-fonte da página.

Veja o que cada opção significa e como proceder! 👨‍💻

Qual a diferença entre salvar uma página como arquivo web ou fonte?

Ao salvar a página como um arquivo web, todos os elementos gráficos e links são salvos e funcionarão enquanto as páginas web de destino estiverem disponíveis. Isso é útil para a criação de páginas temporárias, como recibos.

Já se optar por salvá-la como fonte, somente o código-fonte HTML será salvo, sendo muito útil para quem deseja usá-la em uma página própria, por exemplo.

Como salvar uma página web

Com o Safari aberto no Mac, acesse o site desejado. Em seguida, vá até Arquivo » Salvar Como… ou use o atalho ⌘ command S .

Use o menu suspenso ao lado de “Formato” e escolha entre “Código-fonte da Página” ou “Arquivo Web”. Ainda há a opção “PNG”, que salvará a página como uma imagem estática normal.

Fácil, não é mesmo? 🙂