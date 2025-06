AirPods Max passarão a suportar áudio lossless e com baixa latência em abril

A Apple anunciou há pouco que o seu modelo de fone de ouvido sem fio mais caro, os AirPods Max, ganhará no próximo mês a capacidade de reproduzir áudio lossless e com uma latência ultrabaixa.

Publicidade

Segundo a empresa, essa novidade será liberada por meio de uma atualização de software para os fones e poderá ser aproveitada com ajuda do cabo USB-C que vem com eles na caixa.

Mais especificamente, donos de AirPods Max poderão curtir mais de 100 milhões de faixas do Apple Music a 24 bits/48kHz, “preservando a integridade das gravações originais e permitindo que os ouvintes experimentem a música da maneira como o artista a criou no estúdio”.

Divulgação/Apple

Ainda segundo a Maçã, essa novidade também se estende a conteúdos com Áudio Espacial Personalizado (Personalized Spatial Audio) e jogos, dando a produtores musicais e gamers a possibilidade de integrar os AirPods Max ao seu workflow com a maior qualidade possível e de usar os fones durante sessões de jogatina sem atrasos.

Publicidade

Segundo a Apple, o update supracitado será liberado junto ao iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4 apenas para os AirPods Max com USB-C (sim, a versão com Lightning ficou de fora) e será completamente gratuito.

A Apple também aproveitou a ocasião para lançar um cabo USB-C para 3,5mm de 1,2m na Apple Store Online — o qual já pode ser encomendado. Nos Estados Unidos, ele sai por US$40, enquanto no Brasil ele pode ser adquirido por R$450 e em Portugal, por 45€.

É sempre bacana quando um dispositivo nosso ganha um recurso novo por meio de atualização de software e não perde, não é mesmo? 🙂🎧

Comprar AirPods Max de Apple Preço à vista: R$5.931,00

Preço parcelado: R$6.590,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.