Apple anuncia mais investimentos na China; Tim Cook elogia o DeepSeek

A Apple anunciou recentemente duas novas iniciativas focadas no mercado chinês. A primeira delas é a segunda fase do Fundo de Energia Limpa da China, o qual faz parte dos planos da empresa para tornar a sua cadeia de suprimentos 100% alimentada por energia renovável até 2030.

A Maçã prometeu investir até 720 milhões de yuans (quase R$570 milhões) nessa segunda etapa do plano, um investimento que adicionará aproximadamente 550.000 megawatts-hora de capacidade de geração de energia eólica e solar à rede elétrica chinesa anualmente — com possibilidade de crescimento.

Gerenciada pela Schroders, a nova fase do fundo seguirá o modelo da primeira, a qual “ajudou a ampliar o acesso de fornecedores de diferentes tamanhos a fontes de energia renovável e possibilitou o desenvolvimento de novos projetos em todo o país”, tendo superado suas metas iniciais.

Como parte desse compromisso, a Apple colabora de perto com seus fornecedores para ajudá-los a adotar 100% de energia renovável na produção de seus produtos. Atualmente, cerca de dois terços da produção da Apple na China já utilizam energia renovável, com a contribuição de mais de 100 fornecedores.

A segunda iniciativa é uma nova doação (cujo valor não foi especificado) à China Development Research Foundation (CDRF) —, a qual fará com que o número em doações da Apple para causas sociais na China desde 2020 chegue à marca de 350 milhões de yuans (~R$277 milhões).

Divulgação/Apple

Essa nova doação beneficiará o projeto “Zhihui Gardener”, o qual capacita educadores em zonas rurais em alfabetização digital, tecnologia da informação e métodos inovadores de ensino — o que envolve o uso de iPads e outras ferramentas digitais durante as aulas.

Com a nova doação, o projeto será expandido para 30 condados nas províncias da Mongólia Interior e de Guizhou — o que beneficiará cerca de 120 mil professores e ajudará a criar mais oportunidades de aprendizado para eles nos próximos dois anos.

Tim Cook elogia o DeepSeek

Em visita ao país, onde participará do Fórum de Desenvolvimento da China, o CEO da Apple, Tim Cook, elogiou o DeepSeek, chatbot de inteligência artificial chinês que viralizou nos últimos meses.

Segundo o South China Morning Post, Cook recomendou os modelos de IA desenvolvidos pela startup chinesa, os classificando como “excelentes” — embora não tenha elaborado essa sua definição.

A fala do executivo, vale recordar, surge num momento em que a Apple se prepara para suportar recursos de inteligência artificial na China — o que envolverá uma parceria com uma empresa do país.

via AppleInsider [1, 2], 9to5Mac