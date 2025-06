Apple TV+ terá filme sobre OVNIs, dos produtores de “F1”

O Apple TV+ fechou um acordo avaliado em “dezenas de milhões de dólares” para uma nova produção original: um filme sobre OVNIs que reunirá o diretor/produtor de “F1”, Joseph Kosinski, e o produtor Jerry Bruckheimer.

Publicidade

O suspense explorará a revelação em torno de fenômenos aéreos não identificados (UAPs, na sigla em inglês), anteriormente conhecidos como OVNIs. O filme, ainda sem título, será roteirizado por Zach Baylin e produzido por Bruckheimer, Kosinski (que também dirigirá) e Chad Oman. David Grusch atuará como consultor e produtor.

Ainda não há muitas informações sobre o enredo da produção, exceto que a história girará em torno de dois homens trabalhando na segurança nacional que descobrem um programa secreto para recuperar e fazer engenharia reversa de UAPs acidentados.

A Apple adquiriu a produção após uma negociação acirrada com outras gigantes do setor — incluindo Warner Bros., Paramount, Skydance, Amazon e Sony.

Publicidade

Kosinski e Bruckheimer, assim como o produtor Oman, trabalharam juntos pela primeira vez em “Top Gun: Maverick”. Mais recentemente, o trio se juntou em “F1”, que estreará nos cinemas americanos em 27 de junho, com lançamento global programado a partir de 25/6, antes de chegar ao Apple TV+ em uma data posterior.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Deadline