Apple Watch SE de plástico poderá não sair do papel; recurso de medição de pressão continua enfrentando desafios, diz Gurman

De acordo com o jornalista Mark Gurman na nova edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), a Apple está enfrentando dificuldades com o desenvolvimento de duas novidades alegadamente planejadas para os Apple Watches.

Publicidade

A primeira delas é a especulada renovação no material de construção do Apple Watch SE, supostamente planejada para este ano. Com um novo design, o wearable passaria a ter o corpo em plástico — o que poderia tornar seu preço mais competitivo.

Segundo o jornalista, a ideia corre um sério risco de não sair do papel, uma vez que a equipe de design da empresa não gosta da aparência e a de operações está achando difícil tornar o novo material mais barato que o alumínio utilizado atualmente.

Monitoramento de pressão arterial

Por fim, a Apple também estaria enfrentando dificuldades com o recurso de monitoramento de pressão arterial — uma das novidades de saúde mais aguardadas para os modelos mais poderosos do relógio (linha Series e Ultra).

Publicidade

Embora não tenha especificado dessa vez, Gurman já havia mencionado dificuldades envolvendo o recurso no ano passado — as quais poderiam levá-lo a ser adiado —, como a falta de confiabilidade em testes.

Falando em recursos de saúde…

O jornalista também destacou a contratação de um dos seus talentos pela Oura, empresa de wearables (notavelmente anéis inteligentes) focados em saúde. Trata-se do médico Ricky Bloomfield, que atuava como líder na divisão de saúde da Apple.

Como já confirmado pela Oura, ele atuará como o seu primeiro diretor de medicina (chief medical officer, ou CMO), ficando responsável por trabalhar por parcerias e lutar pela regulação dos recursos de saúde desenvolvidos pela empresa.

Publicidade

Na Apple, ele esteve envolvido no lançamento de vários recursos importantes para o ecossistema de saúde atual da companhia, como os registros médicos do aplicativo Saúde (Health).

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.