Apple Watches poderão ganhar câmeras focadas em inteligência artificial

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman em sua newsletter semanal “Power On” (da Bloomberg), a Apple pretende expandir os planos de adicionar câmeras a seus wearables também ao Apple Watch — para além dos já conhecidos rumores de que teremos AirPods com câmeras no futuro.

Publicidade

A ideia é aumentar o alcance da Visual Intelligence, recurso presente nos iPhones 16 o qual permite usar inteligência artificial (IA) para analisar o conteúdo da câmera e fornecer informações sobre o que está sendo capturado no momento — uma das novidades trazidas aos aparelhos pela Apple Intelligence.

A adição de câmeras aos Apple Watches estaria no radar tanto para a linha normal (Series) quanto para a Ultra, embora possa ser implementada de maneira diferente. Enquanto no modelo mais barato a câmera ficaria sob tela, no mais caro ela ficaria na parte lateral, perto do botão lateral e da Digital Crown.

A abordagem diferente ocorreria porque a lateral mais espessa do Ultra dá mais espaço para uma câmera. Embora possa parecer mais tecnológico a ideia de tê-la sob tela, os usuários do modelo não precisarão virar completamente o braço para apontá-la para determinado objeto (como os da outra linha).

Publicidade

Com a novidade, a Apple adotaria uma abordagem diferente das de empresas que surgiram no mercado e criaram novos dispositivos focados em IA do zero (como a Humane e seu nada bem-sucedido Ai Pin). A ideia da Maçã, por outro lado, seria adicionar recursos do gênero aos seus produtos já existentes.

Ainda segundo Gurman, a novidade demorará pelo menos algumas gerações para chegar ao mercado. O jornalista aposta em 2027 para o lançamento tanto dos AirPods quanto dos Apple Watches com câmera; até lá, a Apple trabalharia para atualizar a sua IA para esses demais dispositivos.

Novidades mais próximas

Falando sobre um futuro mais próximo, o jornalista reiterou que a Apple prepara suporte a mensagens de texto via satélite e à tecnologia de internet móvel 5G RedCap para o modelo Ultra — o que será possível com a adoção de um novo modem da MediaTek no aparelho.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.