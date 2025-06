“Big Time”: podcast do Apple TV+ sobre crimes reais já está disponível

Como parte da estratégia de expandir as suas produções para além de filmes e séries, o Apple TV+ acaba de lançar o primeiro episódio do seu novo podcast original, “Big Time”, apresentado pelo aclamado ator e cineasta Steve Buscemi.

A produção, que foi anunciada há uma semana, contará com 14 episódios os quais serão lançados semanalmente, abordando crimes reais audaciosos — como sequestros falsos, esquemas elaborados e até tubarões roubados.

O podcast está disponível gratuitamente para qualquer usuário no Apple Podcasts, mas os assinantes do Apple TV+ têm acesso antecipado aos episódios futuros, podendo consumir os episódios uma semana à frente do seu lançamento — além de contar com os dois primeiros capítulos já na estreia.

Em cada episódio, Buscemi introduzirá uma nova história real sobre golpes e esquemas criminosos que quase deram certo. Segundo ele, “Big Time” não é apenas um programa sobre crimes reais, e sim um “carnaval de caos”:

Acho que muitas pessoas, inclusive eu, ficam fascinadas por pessoas que olham para as regras e pensam: “Não, tenho uma ideia melhor.”

“Big Time” é produzido pela Piece of Work Entertainment e Campside Media, em associação com a Olive Productions. O podcast marca a terceira colaboração entre o Apple TV+ e a Campside Media — os dois primeiros foram “Hooked” e “Run, Bambi, Run”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

