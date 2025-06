Disney+ ganha opção para remover títulos da lista “Continue Assistindo”

A Disney anunciou hoje a capacidade de editar a lista “Continue Assistindo” (“Continue Watching”) — um recurso que estava estranhamente ausente do serviço de streaming até agora.

A lista “Continue Assistindo” reúne todas séries de TV, filmes e eventos ao vivo que você começou a assistir, permitindo-lhe continuar de onde parou. No entanto, dependendo da quantidade de conteúdos não finalizados, essa lista pode ficar difícil de manejar, então poder editá-la é útil.

Você pode remover produções de duas maneiras diferentes: diretamente da própria lista ou a partir da página “Detalhes” de uma determinada série ou filme. Na TV, basta selecionar o conteúdo pressionando e segurando o botão do controle remoto (no Siri Remote da Apple TV, por exemplo, é o botão central) e então selecionar “Remover” no popup que abrir. Já na página “Detalhes” do programa ou filme que você deseja remover, basta destacar e selecionar o ícone “Remover” (é um símbolo de menos) para retirá-lo da lista.

O processo é semelhante na web ou no aplicativo Disney+. Se você estiver assistindo pelo seu telefone, basta tocar nos três pontos no canto de um programa ou filme e depois tocar em “Remover”.

Na web, por fim, basta passar o mouse sobre qualquer produção que está na lista e clicar na opção “Remover”. A única coisa que você não pode remover do “Continue Assistindo” são eventos ao vivo, que permanecerão até que terminem oficialmente.

A Disney diz que a capacidade de editar a lista já está disponível na web, em dispositivos iOS e na Apple TV — e chegará às outras plataformas nas quais o Disney+ está “nas próximas semanas”. Portanto, certifique-se de manter o seu aplicativo atualizado!

