Gurman volta a apostar em iPhone dobrável para 2026, custando cerca de US$2 mil

Após anos de espera, tudo se encaminha para que tenhamos mesmo o lançamento do primeiro iPhone dobrável da Apple no ano que vem — um desejo de muitos fãs da empresa desde o lançamento de modelos do gênero por concorrentes.

Desta vez, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) reiterou que a Maçã deverá lançar seu primeiro dobrável em 2026, com design semelhante ao do Samsung Galaxy Z Fold.

O futuro aparelho deverá usar muitas das tecnologias que a Maçã está desenvolvendo para o rumorado “iPhone 17 Air/Slim” — que deverá contar com um redesenho dos seus componentes internos para possibilitar a sua espessura menor.

Ainda segundo as informações, a Apple seguirá uma média de preço até que competitiva para o futuro aparelho: cerca de US$2.000. A título de comparação, o aparelho da Samsung supracitado pode ser adquirido por preços a partir de US$1.900 nos Estados Unidos.

Voltando a 2025

Gurman também ressaltou alguns rumores sobre os iPhones deste ano. Começando pelo “iPhone 17” base, ele deverá ganhar o tão aguardado suporte à tecnologia ProMotion (tela de até 120Hz), bem como o chip “A19” e pequenos aprimoramentos na câmera traseira.

Quanto aos “iPhones 17 Pro”, o jornalista citou “grandes atualizações para o sistema de câmeras”, notavelmente a presença de sensores de 48 megapixels em todas as três câmeras traseiras dos aparelhos.

