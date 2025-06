Promoções na App Store: A Kindling Forest, Streets of Rage 4, Tayasui Color 2 e mais!

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store para esta segunda-feira!

A Kindling Forest, criado por Dennis Berndtsson, é um jogo de aventura bem interessante e o nosso destaque do dia.

No game, um antigo demônio ressuscitou e seus poderes cruéis assolam todo o mundo. Os espíritos da floresta despertaram você, um arqueiro do passado, para salvar o dia.

O demônio está sempre um passo à frente e deixa um rastro interminável de cacos duros como rocha. Você nunca saberá quais formas ou formatos encontrará a seguir.

Mire e atire pelo caminho em cada uma das cinco fases. Mas cuidado! As flechas que você coleciona no decorrer do caminho são espíritos da floresta. Use-as com sabedoria, pois elas também contam como vidas do seu personagem. Se ficar sem flechas, a derrota é certa!

Confira um vídeo:

Toque na tela para pular e atirar, crie caminhos, voe pelas nuvens, pule pelas aranhas e muito mais. Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros apps/jogos que, juntos, somam mais de R$130 em descontos:

Jogos

Jogo de luta.

Jogo musical.

História interativa.

Aplicativos

Para colorir.

Conversor de imagens.

Utilitário para guitarras.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸