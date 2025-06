Release Candidates do iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 são liberadas [atualizado 2x]

As próximas versões dos sistemas operacionais da Apple ganharam, hoje, suas Release Candidates (RCs). As novas compilações são as seguintes: iOS 18.4 ( 22E239 ), iPadOS 18.4 (idem), macOS Sequoia 15.4 ( 24E246 ), watchOS 11.4 ( 22T250 ), tvOS 18.4 ( 22L254 ) e visionOS 2.4 ( 22O237 ).

Também foram disponibilizadas a RC do iPadOS 17.7.6 (compilação 21H423 ) e as quintas RCs do macOS Sonoma 14.7.5 ( 23H527 ) e do macOS Ventura 13.7.5 ( 22H527 ), bem como o Xcode 16.3 RC ( 16E137 ) para desenvolvedores.

Entre as novidades dos próximos updates, a principal delas (pelo menos para nós aqui, no Brasil) é a compatibilidade da Apple Intelligence com o português — bem como com outros idiomas como francês, alemão, italiano, espanhol, japonês, coreano e chinês (simplificado), além do inglês de Singapura e da Índia.

Outras novidades, mudanças e melhorias podem ser conferidas nas nossas matérias abaixo:

Com a liberação das RCs, as versões finais dos softwares são agora esperadas para a semana que vem.

Ademais, apesar de improvável, nós informaremos aqui caso essa nova rodada de testes traga outras novidades. Continuem acompanhando!

Atualização 27/03/2025 às 14:32

A segunda RC do macOS Sequoia 15.4 (compilação 24E247 ) foi disponibilizada hoje pela Apple. O Xcode 16.3 também ganhou hoje sua segunda RC (compilação 16E140 ).

Ainda assim, as versões finais dos sistemas (incluindo o macOS 15.4) são esperadas para a semana que vem.

Atualização II, por Bruno Cardoso28/03/2025 às 14:46

Pois hoje foi a vez de a Apple liberar uma nova build das RCs do iOS 18.4 e iPadOS 18.4. Ambas as versões estão agora na compilação 22E240 .

Caso tudo siga como esperado, serão esses os sistemas que a Maçã liberará para todos na próxima semana.