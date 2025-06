WhatsApp permitirá compartilhar músicas do Spotify nos Status

O WhatsApp começou a testar no iOS um recurso que permitirá compartilhar músicas do Spotify diretamente nos Status, tal como já é possível fazer nos Stories do Instagram.

Assim como na outra rede social da Meta, essa integração do mensageiro com o serviço de streaming consiste em uma pré-visualização da faixa compartilhada pelo usuário, a qual conta com informações básicas (título, nome do artista e capa do álbum) e o seu canvas (aquele arte que toca em loop ao abrir o player do Spotify).

Descoberta primeiro pelo pessoal do WABetaInfo, essa novidade está presente na versão 25.8.10.72 do WhatsApp, disponível na plataforma TestFlight. Ainda de acordo com o site, assim que essa integração for liberada, usuários do Spotify passarão a notar um atalho na folha de compartilhamento do app para os Status do mensageiro.

Ainda não existe uma previsão de lançamento para essa novidade, mas é provável que isso não demore muito — afinal, ela já estava sendo testada há alguns dias no Android.

Em desenvolvimento, a integração do WhatsApp com o Spotify ainda não pode ser testada nem mesmo por usuários da versão beta do mensageiro, embora já possa ser notada no código da sua versão de testes mais recente.