Apple está usando imagens de recurso do Mapas para treinar modelos de IA

Como bem sabemos, a Apple usa imagens capturadas por veículos e pessoas a pé equipadas com câmeras e sensores para construir o recurso Olhe ao Redor (Look Around) do Mapas (Maps) — sua versão própria do Google Street View.

Como notado pelo pessoal do 9to5Mac, porém, recentemente a Maçã começou a usar esses dados também para treinar os modelos de inteligência artificial destinados a empurrar os recursos da Apple Intelligence.

O “anúncio” dessa mudança foi feito por meio de uma página de suporte, a qual foi atualizada nas últimas semanas para refletir esse novo uso das imagens capturadas (ao que tudo indica, apenas por carros):

Além de melhorar o Apple Mapas e os algoritmos que desfocam rostos e placas de veículos em imagens publicadas no recurso Olhe ao Redor, a Apple também usará imagens desfocadas coletadas durante pesquisas conduzidas a partir de março de 2025 para desenvolver e melhorar outros produtos e serviços da Apple. Isso inclui usar dados para treinar modelos que alimentam produtos e serviços da Apple, incluindo modelos relacionados a reconhecimento, criação e aprimoramento de imagens.

Entre os recursos de “reconhecimento, criação e aprimoramento de imagens” que a gigante de Cupertino oferece atualmente, está o Image Playground (app que deixa você gerar imagens do zero a partir de prompts) o Clean Up (ferramenta do app Fotos que remove objetos indesejados de imagens) e a Image Wand (recurso que gera imagens baseadas em rabiscos feitos com o Apple Pencil).

Além de trazer esse alerta, a página de suporte supracitada também mostra as localidades onde a Apple pretende fazer uma visita — seja para capturar imagens inéditas ou atualizar os dados já capturados. A empresa também deixa claro nesse documento que continuará borrando rostos de pessoas e placas de carros antes de usar essas imagens para qualquer fim, inclusive para treinar modelos de IA.

A versão brasileira dessa página de suporte, vale notar, ainda não foi atualizada com tal designação.