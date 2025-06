Apple libera nova versão de firmware para os Powerbeats Pro 2

Anunciados oficialmente em fevereiro passado, os Powerbeats Pro 2 ganharam hoje uma nova atualização de firmware — a segunda desde o lançamento dos fones de ouvido.

Publicidade

Mais precisamente, o modelo pode ser atualizado a partir de hoje para a versão 7B30 — a anterior, vale notar, era a 7B24 .

Ainda não há detalhes sobre o que há de novo nessa atualização; porém, como de costume, é provável que ela traga correções de bugs e melhorias de desempenho.

Como atualizar

No iOS/iPadOS/macOS, os fones da Beats não têm opção de atualização manual. Para receber a nova versão do firmware, basta usá-los normalmente — a atualização acontece automaticamente, assim que eles são conectados a um dispositivo com uma conexão Wi-Fi. É possível conferir a versão do firmware instalada nos fones no iPhone, iPad ou Mac.

Publicidade

Já quem usa Android pode fazer a atualização pelo aplicativo Beats.

Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$$249,99

Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange



NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors