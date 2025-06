DJs agora podem usar músicas do catálogo do Apple Music em seus sets

O Apple Music anunciou hoje uma integração com uma série de ferramentas de mixagem, permitindo que DJs do mundo todo usem o catálogo de mais de 100 milhões de músicas do serviço nos seus sets.

Chamada de Apple Music para DJs, essa novidade contempla softwares como o djay Pro (da Algoriddim) e plataformas de hardwares como AlphaTheta, Serato, Engine DJ (da inMusic), Denon DJ, Numark e RANE DJ.

Introducing, DJ with Apple Music. Build and mix your sets directly from Apple Music’s library of over 100 million songs. Get started now: https://t.co/SYap2RRBQT pic.twitter.com/6YYLuF0ujK — Apple Music (@AppleMusic) March 25, 2025 Apresentando o Apple Music para DJs. Crie e mixe seus sets diretamente da biblioteca do Apple Music com mais de 100 milhões de músicas. Comece agora: apple.co/DJwAM_

Além disso, a serviço também disponibilizou uma página com conteúdo editorial focado em DJs na sua plataforma, o que inclui playlists com músicas “DJ-friendly”, além de páginas com informações sobre hardware de empresas parceiras e conteúdo para praticar/se inspirar.

Em um comunicado, Stephen Campbell, chefe global de mixagens de Dance, Eletrônica e DJ do Apple Music, comentou a novidade:

O Apple Music está comprometido em dar suporte aos DJs. Com esta última integração, estamos levando esse compromisso ainda mais longe — conectando perfeitamente o Apple Music com o software e hardware de DJ líder do setor. Esta inovação traz todo o poder do Apple Music para o fluxo de trabalho criativo, tornando mais fácil do que nunca para os DJs acessarem, tocarem e descobrirem músicas em tempo real.

O CEO da Algoriddim, Karim Morsy, por sua vez, disse que essa nova integração do Apple Music “abre um mundo de possibilidades criativas tanto para iniciantes quando para profissionais calejados”. Outro nome a comentar a novidade foi Young Ly, CEO da Serato, que classificou a parceria com o serviço como “um momento marcante para a comunidade de artistas da Serato”.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

