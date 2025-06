FusionDock Pro 3: dock da iVANKY traz Thunderbolt 5 e 140W de potência

A iVANKY lançou hoje o FusionDock Pro 3, um dock Thunderbolt 5 cheio de recursos para complementar a conectividade dos Macs. Compatível com MacBooks Pro e Macs mini mais recentes, ele promete alto desempenho, velocidade impressionante e aquela praticidade que todo mundo quer na mesa de trabalho.

O grande destaque fica por conta das três portas Thunderbolt 5, que entregam até 120Gbps de largura de banda — o dobro das versões anteriores. Isso significa transferência de dados super-rápida, tudo mantendo retrocompatibilidade com dispositivos Thunderbolt 3 e 4.

Para quem trabalha com edição, design ou só quer mais espaço na tela, o dock suporta dois monitores 6K a 60Hz. Se você tem um Mac com chip M4, também é possível usar um único monitor 6K com a mesma taxa de atualização. E o melhor: tudo isso com um único cabo, que ainda fornece uma potência de até 140W para o seu MacBook Pro — sem precisar de outro carregador.

Precisa mover arquivos pesados? O slot para cartão SD UHS-II chega a 312MB/s de leitura e 156MB/s de gravação, perfeito para vídeos em alta resolução. Já a porta Ethernet 2,5GbE oferece internet 2,5 vezes mais rápida que o padrão Gigabit, ideal para jogos online ou quem usa armazenamento em rede (NAS).

O FusionDock Pro 3 não deixa nada a desejar em portas. São elas:

1 Thunderbolt 5 (entrada, 80/120Gbps)

3 Thunderbolt 5 (saída, 80/120Gbps)

2 USB-A (10Gbps) + 1 porta USB-A (5Gbps)

Slot para cartão SD UHS-II

Ethernet 2,5GbE

Saída de áudio (conector de 3,5mm)

Entrada de energia

Na caixa, o usuário encontrará um cabo Thunderbolt 5, um adaptador de energia e um cabo AC; basta conectar e usar. Para garantir que tudo funcione sem preocupação, a iVANKY oferece garantia de 24 meses.

O produto custa US$440 e já está disponível para compra.

