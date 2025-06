iPad encontrado no Rio Tâmisa ajuda a desvendar tentativa de assassinato

Um iPad que ficou submerso por cinco anos no fundo do Rio Tâmisa, em Londres (Reino Unido), foi a chave para que autoridades locais colocassem um ponto final em uma investigação envolvendo a tentativa de assassinato de um criminoso em 2019.

De acordo com informações da BBC, o dispositivo, que foi encontrado por um policial com a ajuda de um detector de metais, foi jogado no rio após três criminosos alvejarem a casa de Paul Allen, que chegou a ser preso em 2006 após roubar £53 milhões de um depósito de dinheiro do Bank of England.

Após esse incidente, todos os três foram detidos, mas por outros crimes não relacionados. Eles só foram ligados à tentativa de assassinato de Allen tempos depois, quando tentaram vender três antiguidades chinesas da Dinastia Ming do século XIV — as quais haviam roubado de um museu — em uma casa de leilões, que desconfiou da movimentação e alertou a polícia.

Ainda segundo as informações, testes de DNA acusaram o envolvimento dos três criminosos com a tentativa de assassinato e, durante os depoimentos, um dos deles mencionou que o grupo havia parado ao lado do Rio Tâmisa logo após passarem pela casa de Allen. A polícia, então, foi ao local com a esperança de encontrar a arma usada no crime, mas acabou esbarrando no iPad.

Ao analisar o dispositivo, que estava completamente coberto por lama, a perícia encontrou um cartão SIM rosa da Vodafone na bandeja do chip — indicando se tratar de um modelo Wi-Fi + Cellular —, o qual continha evidências de que Louis Ahearne, Stewart Ahearne e Daniel Kelly estavam por trás de um assalto a um museu na Suíça um mês antes do tiroteio na casa de Allen.

O cartão SIM também continha dados de um rastreador GPS usado para monitorar o carro da vítima antes da tentativa de assassinato. Ao que tudo indica, a gangue devia dinheiro a Allen, que ficou paralisado do peito para baixo após ser baleado no pescoço, com a bala ficando alojada na coluna.

Essa história dá um filme e tanto, não acham?

