Modo de voz do ChatGPT agora interrompe menos o usuário

A OpenAI anunciou ontem uma versão aprimorada do Advanced Voice Mode, modo de voz do ChatGPT que deixa usuários conversarem com chatbot usando linguagem natural.

De acordo com a pesquisadora Manuka Stratta, o assistente de IA irá interromper menos os usuários daqui para frente — problema que acontecia sempre que a pessoa fazia pausas para pensar durante a fala.

Como ele o interrompe menos, você terá mais tempo para organizar seus pensamentos e não sentirá que precisa preencher todas as lacunas e silêncios o tempo todo.

Como destacado pelo TechCrunch, essa atualização será liberada tanto para usuários gratuitos quanto pagos do ChatGPT. Entretanto, apenas assinantes dos planos Plus, Teams, Edu, Business e Pro receberão uma versão da assistente com uma personalidade aprimorada, a qual é “mais direta, envolvente, concisa, específica e criativa em suas respostas.”

O Advanced Voice Mode, vale lembrar, foi lançado em julho do ano passado, primeiro apenas para assinantes do plano Plus. Atualmente, no caso de usuários gratuitos, o modo roda em cima do modelo GPT-4o mini, enquanto assinantes pagos da ferramenta podem desfrutar do mais avançado GPT-4o.