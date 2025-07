Possível redesign do iOS 19, inspirado no visionOS, é detalhado em vídeo

Após informações de que a próxima geração do sistema operacional de iPhones trará um grande redesign, o leaker Jon Prosser, do canal Front Page Tech (FPT), compartilhou um vídeo mostrando o que podemos esperar do iOS 19 — e que a interface do visionOS realmente deverá ter bastante influência nisso.

Ele afirma que as mudanças exibidas são baseadas na versão “real” do ‌iOS 19‌ à qual ele teve acesso, mas advertiu que criou seus próprios renders para evitar qualquer problema para as suas fontes.

Segundo Prosser, no geral, não há sinais de novos recursos importantes de IA ou outras adições significativas, de modo que o ‌iOS 19‌ focará principalmente em atualizações de design. Ele também afirmou que os aplicativos Sports e Convites (Invites) da Apple já nos dão um vislumbre de como será o redesenho do sistema.

Com relação à interface de alguns recursos/apps específicos, o leaker mostrou que, na Tela Bloqueada, não haverá nenhuma mudança funcional, mas que as notificações ficarão mais translucidas. Enquanto isso, os elementos de menu, popups e botões terão uma estética mais arredondada e uma aparência flutuante.

Já os menus e botões de aplicativos terão a mesma aparência com cantos arredondados, design circular e estilo flutuante, ao passo que o teclado terá um design mais arredondado na parte superior.

O leaker já havia compartilhado o possível design do app Câmera (Camera) e também mostrou mais cedo como poderá ficar o app Mensagens (Messages). Entretanto, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) apontou em um post no X (antigo Twitter) que as revelações de Prosser “não são representativas do que veremos na WWDC”. Segundo ele, elas “parecem ser baseadas em compilações muito antigas ou descrições vagas, sem recursos importantes”.

Fato é que veremos, oficialmente, como serão essas mudanças no dia 9 de junho, quando ocorrerá a keynote de abertura da WWDC25.