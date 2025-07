RCS no iPhone: por que o padrão ainda não chegou ao Brasil?

Quando a Apple anunciou que finalmente adotaria o RCS no iPhone, parecia que a era das mensagens limitadas entre iOS e Android estava chegando ao fim. O recurso foi liberado com o iOS 18 e já funciona em vários países, como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.

Mas aqui, no Brasil, nada ainda. Se você tem um iPhone e tenta mandar uma mensagem para um usuário de Android (sem usar WhatsApp, Telegram ou qualquer outro mensageiro multiplataforma), ainda fica preso aos bons e velhos SMS e MMS , com suas fotos pixeladas e a falta do recibo de leitura.

A parte mais estranha? O RCS já funciona no Android há alguns anos. Então, por que no iOS ainda não? Para entender o que está rolando, o MacMagazine conversou com as quatro principais operadoras do país (TIM, Claro, Vivo e Algar Telecom), a fim de descobrirmos quando o RCS será finalmente ativado para usuários de iPhone no Brasil.

Antes de tudo: o que é o RCS e por que ele importa?

O RCS é basicamente o sucessor do SMS/MMS. Ele traz recursos que já são comuns em apps como WhatsApp e o próprio iMessage, como o envio de fotos e vídeos em alta qualidade, confirmação de leitura, indicador de digitação e chats em grupo.

Além disso, o RCS não tem limite de caracteres e, em algumas versões, oferece até criptografia de ponta a ponta. O problema é que a Apple sempre foi resistente a adotar o padrão, preferindo manter o iMessage soberano nos iPhones.

Em setembro de 2022, durante a Code Conference, Tim Cook, CEO da Maçã foi questionado sobre a falta de suporte ao RCS nos iPhones. Sua resposta foi direta:

Não ouço nossos usuários pedindo que coloquemos muita energia nisso, neste momento.

Diante da falta de suporte ao RCS, alguns executivos chegaram cogitaram até levar o iMessage ao Android, porém emails vazados durante o processo contra a Epic Games mostraram que, para a empresa, isso eliminaria uma barreira importante — muitas famílias optavam por iPhones para os filhos justamente por causa do mensageiro.

Assim, a resistência ao RCS não era só tecnicismo: era uma jogada da companhia para manter a vantagem competitiva.

O que pode ter feito a Apple mudar de ideia?

Sem dúvida, a pressão dos usuários foi um fator crucial. O iMessage é ótimo, mas só funciona bem entre iPhones e deixa quem usa Android de fora. Com as pessoas cada vez mais conectadas, essa limitação começou a incomodar.

O Google também teve um papel importante nisso. Desde 2019, o Android já vinha adotando o RCS, e a empresa não cansava de cutucar a Apple, dizendo que o padrão era essencial para uma comunicação moderna e segura. Aos poucos, a Maçã foi ficando numa posição difícil: ou abraçava o RCS, ou corria o risco de parecer antiquada.

E não podemos esquecer das regulamentações. Na União Europeia, por exemplo, as autoridades estão cobrando mais interoperabilidade entre plataformas. A Maçã, que já enfrenta processos por práticas anticompetitivas, provavelmente viu no RCS uma forma de evitar mais dores de cabeça.

Por fim, a mudança no comportamento dos usuários pesou. Apps como WhatsApp e Telegram dominam justamente por serem multiplataforma e ricos em recursos. As operadoras também começaram a adotar o RCS, e a Apple não podia ficar para trás.

Afinal, o que dizem as operadoras no Brasil?

No papel, tudo deveria funcionar desde o lançamento do iOS 18. Mas não foi isso que aconteceu. No Brasil, nenhuma operadora implementou o suporte ao RCS no iPhone até agora. Fomos atrás das quatro principais para entender o porquê.

TIM

A TIM foi a única operadora que nos deu uma resposta realmente detalhada. Segundo a empresa, o RCS no iPhone já está em fase de implementação — embora haja desafios técnicos que precisam ser resolvidos antes da ativação — e espera liberá-la com o iOS 19, no segundo semestre deste ano.

A TIM tem a inovação como um dos principais pilares da marca e está atenta às demandas do mercado e de seus usuários. Por isso, já iniciou o processo de implementação do RCS no iOS para smartphones da Apple conectados a sua rede. A expectativa da operadora é liberar a ferramenta para seus clientes no segundo semestre, na próxima atualização do sistema operacional da fabricante.

Na nota, a operadora ainda explicou que a integração do RCS no iPhone é diferente da do Android. Neste, o Google gerencia o serviço diretamente, o que facilita a implementação. No iPhone, cada operadora precisa configurar o serviço separadamente e passar por uma validação da Apple antes de ativá-lo.

Claro

A Claro também nos confirmou que está trabalhando para ativar o RCS no iPhone, mas sem dar detalhes sobre prazos. Embora a resposta seja positiva, ainda não há uma previsão concreta de quando isso vai acontecer.

A Claro está comprometida em oferecer suporte ao RCS no iOS para seus clientes e está trabalhando para liberar a função o mais breve possível.

Algar Telecom

Já a Algar Telecom foi a única operadora que mencionou desafios financeiros e regulatórios na implementação do RCS. Segundo a empresa, a infraestrutura já está pronta, mas a ativação exige investimentos adicionais.

A implantação do serviço RCS é analisada internamente na Algar Telecom. Do ponto de vista técnico, não há entraves — a arquitetura de rede da Algar Telecom já possui uma base preparada para receber essa tecnologia, no entanto, a implementação do RCS exige investimentos adicionais em uma nova arquitetura, com a introdução de plataformas específicas para suportar e disponibilizar plenamente o serviço. Mas é necessário considerar impactos comerciais e regulatórios que essa mudança pode trazer. Neste momento, ainda não há uma previsão definida para o lançamento do serviço RCS na nossa operação.

Vivo

Enquanto isso, a Vivo — que tem uma das maiores bases de clientes no Brasil —simplesmente não respondeu ao nosso pedido de esclarecimento. Caso ela ainda venha a fazê-lo, atualizaremos a reportagem.

O primeiro passo, meus amigos, foi dado: a Apple finalmente “deu o braço a torcer” e adotou o RCS no iOS. Agora, a grande dúvida é: quando — e, principalmente, qual operadora — vai ser a primeira a implementar essa tecnologia em iPhones no Brasil?

A TIM e a Claro já prometeram que estão trabalhando nisso, mas ainda esbarram em desafios técnicos e burocráticos. Enquanto isso, ficamos naquela espera incômoda.

Uma coisa está clara: a operadora que se mover mais rápido poderá ganhar uma vantagem importante sobre as outras. Será que alguma delas vai conseguir entregar o RCS de verdade para nós brasileiros, ou vamos ficar só no “em breve”?