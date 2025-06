Teste de Audição e Aparelho Auditivo dos AirPods Pro 2 chegam ao Brasil!

Após a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) dos recursos Aparelho Auditivo (Hearing Aid) e Teste de Audição (Hearing Test), conforme coberto em primeira mão pelo MacMagazine, a Apple enfim anunciou a chegada dessas funções dos AirPods Pro 2 ao Brasil!

Além delas, a empresa também anunciou a chegada do recurso Redução de Som Alto por aqui. Essa função reduz automaticamente a exposição a ruídos ambientes altos quando os os modos Ambiente ou Adaptável estão sendo usados.

Além do Brasil, os recursos em questão também foram anunciados na Austrália, Colômbia e Arábia Saudita, conforme notado pelo MacRumors.

Eis como a Apple descreve o recurso Teste de Audição:

O recurso Teste de Audição usa ciência acústica avançada e oferece uma experiência interativa simples e prática. Quando o usuário conclui o Teste de Audição, vê um resumo fácil de entender com os resultados, incluindo um valor que representa o nível de audição em cada ouvido, uma classificação e recomendações. Os resultados, que também contêm um audiograma, são armazenados de forma privada e segura no app Saúde do iPhone ou iPad e podem ser compartilhados para orientar conversas com profissionais de saúde.

E também o recurso Aparelho Auditivo:

Para ajudar quem tem perda auditiva leve a moderada, os AirPods Pro 2 agora contam com a inovadora função Aparelho Auditivo. Usando o perfil auditivo personalizado do Teste de Audição, o software pode ativar o novo recurso Aparelho Auditivo de uso clínico nos AirPods Pro 2. Depois da configuração, o recurso oferece ajustes dinâmicos personalizados para que o som ao redor do usuário seja aprimorado e ampliado em tempo real. Isso permite participar de conversas com mais facilidade e interagir com as pessoas e o ambiente ao redor. Com a incrível qualidade sonora dos AirPods Pro 2, o perfil auditivo personalizado de cada usuário é automaticamente aplicado a músicas, filmes, jogos e chamadas em todos os aparelhos, sem que seja necessário definir qualquer ajuste. Os usuários também podem configurar o recurso Aparelho Auditivo com um audiograma criado por um profissional de saúde auditiva.

Embora a Apple indique, nas linhas finas do seu comunicado, que todos os novos recursos estão disponíveis nos AirPods Pro 2 com o firmware mais recente quando emparelhados com um iPhone, iPad ou Mac compatível (rodando minimamente o iOS 18, iPadOS 18 ou macOS Sequoia 15), em outros países ela aponta que as funções Teste de Audição e Aparelho Auditivo estarão disponíveis a partir do iOS/iPadOS 18.4 — os quais deverão ser liberados para todos os usuários na semana que vem.

Finalmente chegou! 👏🏼

