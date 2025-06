“The Dealer”: Jessica Chastain e Adam Driver estrelarão série do Apple TV+

Segundo o Deadline, o Apple TV+ acaba de escalar dois astros de Hollywood para estrelar a sua nova séria de drama, “The Dealer”: Adam Driver e Jessica Chastain. O projeto da produção da série foi adquirido pelo streaming da Maçã em uma situação muito competitiva.

“The Dealer” é descrita como “uma exploração mordaz de poder, classe, sedução e cultura ambientada no mundo brilhante do mercado da alta arte, contada pelos olhos de uma aspirante a supergalerista, interpretada por Chastain, e o relacionamento emaranhado com seu artista mais talentoso e enervante, interpretado por Driver”.

Lucas Hnath é roteirista e atuará também como produtor executivo ao lado do vencedor do Tony Sam Gold (que será o diretor), Sarah Lunnie, Alan Poul e Driver. Michael Ellenberg e Lindsey Springer (ambos da Media Res) e Chastain e Kelly Carmichael (ambos da Freckle Films) completam a lista. Arianna Anderson será coprodutora executiva.

“The Dealer” marca a quarta série do Apple TV+ produzida pela Media Res, que já participou de outros nomes da plataforma, como “The Morning Show”, “Pachinko” e “Extrapolations – Um Futuro Inquietante”.

Driver já foi indicado ao Oscar duas vezes, e “The Dealer” será sua segunda participação em séries de TV, depois de “Girls” (da HBO). Vencedora do Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em “Os Olhos de Tammy Faye”, Chastain tem o seu nome ligado a outra produção ainda não lançada do Apple TV+: “The Savant” — anunciada há quase dois anos.

A nova série, vale notar, ainda não tem previsão de lançamento.

