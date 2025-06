WWDC25 acontecerá entre os dias 9 e 13 de junho

A Apple acaba de anunciar as datas da Worldwide Developers Conference (WWDC) de 2025, que acontecerá entre os dias 9 e 13 de junho, e será completamente gratuita para desenvolvedores.

Mais uma vez, o evento será 100% online e iniciará com uma keynote, a qual provavelmente contará com os anúncios oficiais do iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, visionOS 3, watchOS 12 e tvOS 19.

You’re gonna want to save the date for the week of June 9! #WWDC25 pic.twitter.com/gjzYZCkPbA — Greg Joswiak (@gregjoz) March 25, 2025 Você vai querer reservar a data para a semana de 9 de junho! #WWDC25

Susan Prescott, vice-presidente de relações internacionais da Apple, comentou o anúncio:

Estamos animados para marcar outro ano incrível da WWDC com nossa comunidade global de desenvolvedores. Mal podemos esperar para compartilhar as últimas ferramentas e tecnologias que capacitarão os desenvolvedores e os ajudarão a continuar a inovar.

Embora o evento em si siga com o formato virtual, a Apple também organizará uma experiência presencial para que desenvolvedores possam assistir ao evento de abertura e à Platforms State of the Union diretamente do Apple Park. Também será possível bater papo com especialistas e participar de atividades especiais — interessados, entretanto, terão que se cadastrar nessa página para expressar sua vontade de ir ao evento e ter a chance de receber um convite.

Como de costume, será possível acompanhar a keynote de abertura pelo site da Apple, app Apple TV e YouTube. As demais apresentações da WWDC25 também poderão ser conferidas por todos no canal do Apple Developer no YouTube, além do app Apple Developer e do site Apple Developer.

O MacMagazine, é claro, fará a cobertura completa do evento. Ansiosos?!