Apple divulga detalhes do processo de edição de “Ruptura”, com foco no Mac

A Apple divulgou há pouco um artigo no seu site oficial e um vídeo no seu canal do YouTube que mostram como o Mac foi essencial no processo de edição de “Ruptura” (“Severance”), uma das séries de maior sucesso do Apple TV+.

Contando com a participação do produtor executivo e diretor da produção, Ben Stiller, e do seu editor, Geoffrey Richman, os dois materiais promocionais oferecem uma perspectiva interessante sobre o seu processo de criação — que, como esperado, é bem complexo.

A Apple também divulgou o vídeo no seu canal brasileiro:

Segundo Richman, a season finale de “Ruptura” foi de longe o episódio mais difícil de ser editado, contando com mais de 70 ângulos diferentes de câmera para uma única cena — detalhe que contribuiu para aproximadamente 83TB de material bruto.

Para escolher os enquadramentos ideais, o editor lançou mão de um clipe multicâmera com nove ângulos — truque que, de acordo com ele, só foi possível graças ao poder de fogo dos computadores da Apple:

Poder reproduzir nove ângulos simultaneamente em tempo real — e alternar rapidamente entre todas as diferentes opções — tornou muito mais fácil encontrar o que queríamos a qualquer momento.

Durante o processo de edição, Richman trabalhou primariamente em um iMac, o qual ele usava para se conectar remotamente a um Mac mini com o software de edição profissional Avid instalado (sim, nada de Final Cut Pro). Nos momentos em que ele não estava em casa, o editor trabalhava do seu MacBook Pro e fazia anotações com a ajuda do seu iPhone.

Posso trabalhar no meu laptop e posso trabalhar no meu iMac, também posso trabalhar nas instalações do correio ou posso trabalhar no escritório do Ben, e enquanto eu estiver logado na minha conta, tudo o que eu fizer aparece em todos os lugares. Eu poderia estar deitado na cama e ter um pensamento, e eu vou digitá-lo no meu iPhone, e então no dia seguinte, ele simplesmente aparece no aplicativo Notas no meu desktop.

Richman, é claro, também listou alguns motivos pelos quais ele prefere o macOS em relação ao Windows, sendo o principal deles a interface do sistema operacional da Maçã, a qual ele classificou como “muito mais confortável”. Ele também elogiou a rapidez do macOS quando o assunto é alternar entre aplicativos.

A Apple, inclusive, adicionou o computador retrofuturista da série (o qual ela está chamando de Lumon Terminal Pro) à sua lista produtos na categoria “Mac” do seu site estadunidense. Essa novidade, que é claro não passa de uma brincadeira, foi feita justamente para promover os conteúdos supracitados.

O artigo e o vídeo (que tem cerca de dez minutos de duração) mostram um lado interessante de megaproduções como “Ruptura”. No entanto, esteja ciente que ambos contam com spoilers importantes da segunda temporada da série, o que significa que talvez seja melhor terminá-la primeiro antes de mergulhar nesse materiais.

