Apple TV+ revela primeiras imagens de Julianne Moore e Sydney Sweeney em “Echo Valley”

O Apple TV+ divulgou as primeiras fotos oficiais do seu filme de suspense “Echo Valley”, estrelado por Julianne Moore, Sydney Sweeney e Domhaal Gleeson. A produção agora conta com data de estreia mundial no streaming: 13 de junho (uma sexta-feira, para mergulhar na vibe do longa).

Nas fotos divulgadas, é possível ver Moore e Sweeney, que interpretam mãe e filha (Kate e Claire, respectivamente), além de Gleeson, que interpretará um criminoso.

No enredo do suspense, Kate é uma mãe que lida com um profundo luto após a perda do seu parceiro e passa seus dias isolada na fazenda Echo Valley (na Pensilvânia), cuidando dos seus cavalos e dando aulas de hipismo. Ela luta para fazer as pazes com sua filha viciada e manipuladora Claire — uma situação que se torna ainda mais perigosa quando Claire aparece na porta de Kate, histérica e coberta com o sangue de outra pessoa. Enquanto Kate junta as peças da chocante verdade do que aconteceu, ela testa até onde uma mãe pode ir para tentar salvar sua filha.

De acordo com o first look compartilhado pela Vanity Fair, o que a princípio parece uma história relativamente isolada ambientada em uma fazenda tranquila, “Echo Valley” acaba sendo maior do que você pode esperar: há cavalos e mergulhos, uma cena dramática envolvendo fogo e várias cenas de luta.

O filme é criado e roteirizado por Brad Ingelsby, e terá a direção de Michael Pearce. Inglesby também atuará na produção, ao lado de Ridley Scott e Michael Pruss (pela Scott Free) e Kevin Walsh (pela The Walsh Company). Scott Greenberg, Rebecca Feuer, Nicole Jordan-Webber, Erika Olde e Sam Roseme são creditados como produtores executivos, e Tanja Tawadjoh está na coprodução.

O trailer do longa-metragem, que abordará dilemas morais e a profundidade de relacionamentos familiares complicados, ainda não foi divulgado.

