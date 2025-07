Apple TV+: “WondLa” terá 2ª temporada; confira as primeiras imagens

O Apple TV+ anunciou hoje que a premiada série de animação “WondLa”, a qual estreou no ano passado, ganhará uma segunda temporada. Além disso, a plataforma divulgou as primeiras imagens da continuação da produção, que chegará ao seu catálogo em 25 de abril.

Nesta continuação, teremos nomes já conhecidos na dublagem, como Jeanine Mason (que vive a protagonista Eva), Brad Garrett (Otto), Gary Anthony Williams (Rovender) e Teri Hatcher (a nova cuidadora de Eva), bem como novos integrantes como John Kim (como Hailey) e Ana Villafañe (como Eva 8).

A série acompanha o amadurecimento de Eva e sua descoberta de verdades sobre o seu passado e mundo. Na segunda temporada, ela será atraída pela promessa de um lar, mas se verá perseguida por uma força implacável que resultará em revelações, sacrifícios e luta por sobrevivência.

Fruto da parceria da Apple com o estúdio Skydance Animation, a série conta com Tony DiTerlizzi (que também é o escritor), Bobs Gannaway, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch, John Lasseter, David Ellison e Dana Goldberg como produtores executivos.

Assim como a primeira temporada, a segunda contará com sete episódios, todos eles disponibilizados já na estreia (tal como outras produções infantis do serviço).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

