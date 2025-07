Como arquivar emails facilmente no Mail do iCloud.com

O Mail do iCloud.com possui vários recursos que já podem ser utilizados no aplicativo nativo do iPhone, iPad e Mac. Porém, há alguns truques que podem melhorar ainda mais a sua experiência com o gerenciamento de emails nativo da Apple.

Na dica de hoje, mostraremos como é possível exibir o botão “Arquivar” na barra de tarefas. Com isso, o botão tradicional de lixeira será substituído por ele. Veja como mudar isso facilmente! 📧

Com o Mail aberto no iCloud.com, faça login na sua Conta Apple.

Em seguida, clique no ícone de uma engrenagem (no canto superior esquerdo), acesse a aba “Visualização” e marque a opção “Mostrar o botão Arquivar na barra de tarefas”.

Prontinho! 😉