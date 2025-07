Como importar os seus emails do Yahoo ou Outlook para o iCloud [iPhone, iPad e web]

Se você usa o iCloud para gerenciar os seus emails, saiba que a Apple oferece uma opção para importar as mensagens de outra conta (Yahoo ou Outlook) para a sua conta do Mail — sendo possível visualizá-los no aplicativo Mail e no iCloud.com.

Quando esse processo for concluído, você poderá ver todos os emails em uma nova pasta com o nome do seu outro endereço de email no Mail do iCloud. Confira como fazer isso no seu iPhone, iPad e também na web! 😉

Como importar os seus emails pelo iPhone/iPad

Em um dispositivo com iOS/iPadOS 17 ou sistema mais recente, abra os Ajustes (Settings), toque em seu nome no topo, vá em iCloud » Mail e em “Importar Mensagens”.

Siga as instruções mostradas na tela para concluir o processo — no qual será necessário iniciar a sessão na sua outra conta, por exemplo.

Como importar os seus emails pela web

Acesse a página do Mail no iCloud.com e inicie a sua sessão usando a sua Conta Apple. Clique na engrenagem (na parte superior esquerdo) e vá até “Ajustes”.

Acesse a aba “Importar mensagens”, selecione “Importar” e siga todos os passos.