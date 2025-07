Google Meet agora pode sugerir ações após resumir reuniões com IA

O Google anunciou hoje um upgrade no Meet — e a grande estrela, claro, é a inteligência artificial. A plataforma de reuniões ganhou funções inteligentes para deixar as calls mais profissionais e dinâmicas.

Agora, no fim da reunião, a IA ajuda a organizar os próximos passos. Ela sugere uma lista de tarefas com prazos e responsáveis, evitando aquela confusão de “Quem vai fazer o quê?” — o recurso foi chamado de Tome Notas por Mim.

Além do resumo dos principais tópicos discutidos, o sistema cria links diretos para os momentos exatos da gravação em que cada assunto foi tratado — e o melhor: mostrando na íntegra o que cada participante disse.

Por fim, o Google tomou providências para quando alguém fala algo importante, você não entende direito, e quando vai pedir pra repetir já mudaram de assunto.

Pois bem, agora as legendas — sejam as normais ou as traduzidas — ficam armazenadas durante toda a reunião e podem ser vistas por completo a qualquer momento. Para usar o recurso, basta ativar a transcrição no início da chamada.

As novidades deverão chegar aos poucos para usuários do Google Workspace (Business e Enterprise), mas algumas exigem o pacote Gemini. Alguns usuários do Chrome no desktop ou no iOS já podem testar as funções, mas sua liberação completa deverá acontecer em até duas semanas.

