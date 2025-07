Integração do Google Assistente com o Waze no iPhone é encerrada

A equipe do Waze anunciou ontem o fim da integração com o Google Assistente no iOS, citando “dificuldades contínuas” com a funcionalidade.

Ainda segundo as informações, os planos são de substituir o Google Assistente por uma “solução de integração de voz aprimorada” no futuro. Vale notar que muitos usuários do Waze em iPhones relatavam problemas com a função há algum tempo, como bugs com o reconhecimento de voz.

Como muitos de vocês provavelmente já perceberam, esse recurso [Google Assistente] não está funcionando como esperado há mais de um ano, e pedimos sinceras desculpas pelo inconveniente prolongado. Em vez de simplesmente corrigir um recurso que enfrentou dificuldades contínuas, decidimos descontinuar o Google Assistente no iOS a partir de amanhã.

O Google Assistente para Waze em dispositivos Android continuará funcionando, por ora.

No início deste mês, o Google anunciou planos para transferir mais usuários do Google Assistente para o Gemini, acrescentando que o primeiro não estará mais acessível na maioria dos dispositivos móveis e nem estará disponível para novos downloads em lojas de aplicativos móveis ainda neste ano.

O Waze já começou a testar relatórios de conversação com o Gemini, permitindo que os usuários relatem incidentes enquanto falam naturalmente.

via Tech-Issues Today