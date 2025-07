Mapas: Apple volta a coletar imagens para o Olhe ao Redor no Brasil

A Apple começou recentemente a coletar novas imagens de cidades brasileiras para o recurso Olhe ao Redor (Look Around), sua versão do Google Street View disponível no app Mapas (Maps).

Essa informação pode ser conferida na página de suporte da empresa sobre o tema, que conta agora com datas para três regiões do país: Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Feitas a pé — ou seja, por pessoas equipadas com mochilas especiais —, essas coletas iniciaram ontem e vão até 30 de setembro deste ano.

De acordo com informações do O Globo, essas coletas incluem algumas das principais cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Salvador e Recife.

A página também conta com datas de coletas feitas por carros — muitas das quais começaram há meses (ou até já terminaram). Eis a lista completa:

Região Centro-Oeste : de 2 de julho de 2024 a 11 de agosto de 2025

: de 2 de julho de 2024 a 11 de agosto de 2025 Região Nordeste : de 19 de outubro de 2024 a 25 de julho de 2025

: de 19 de outubro de 2024 a 25 de julho de 2025 Região Norte : de 23 de novembro de 2024 a 21 de agosto de 2025

: de 23 de novembro de 2024 a 21 de agosto de 2025 Região Sudeste : de 3 de Outubro de 2023 a 18 de novembro de 2024

: de 3 de Outubro de 2023 a 18 de novembro de 2024 Região Sul: de 11 de abril de 2025 a 2 de setembro de 2025

Como já explicado pela companhia anteriormente, essas coletas usam o sensor LiDAR de equipamentos como iPhones e iPads instalados na parte externa de veículos para capturar os dados. As coletas a pé, por sua vez, são colocadas em prática sempre que é necessário capturar imagens de locais que não podem ser acessados por carros.

Além disso, a Apple também aproveitou para atualizar essa página com o alerta de que os dados capturados também poderão ser usados no treinamento de modelos de inteligência artificial. Essa mudança, vale notar, vem logo depois de a versão estadunidense do site da Maçã receber o mesmo aviso.

Se por acaso você vir um veículo ou uma pessoa cheia de câmeras e sensores e com o logo da Apple por aí, já tem uma explicação. 😉

