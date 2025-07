Opera One agora permite usar IA para acelerar o gerenciamento de abas

A Opera anunciou hoje os Tab Commands, recurso do Opera One que deixa os usuários gerenciarem suas abas (ou seja, fechá-las, agrupá-las, etc.) com a ajuda da Aria, a inteligência artificial embutida do navegador.

Com essa novidade, é possível agora abrir a linha de comando do browser (pelo atalho ⌘ command / ) e digitar um prompt com linguagem natural pedindo para que ele feche todas as abas relacionadas a um certo site ou as agrupe em uma ilha de abas para conferi-las mais tarde, por exemplo.

Você também pode ir além e fazer pedidos mais complexos, como “feche todas as abas exceto esta” ou até “salve minhas abas”. Também é possível usar o recurso para fixar abas permanentemente no navegador.

Segundo a Opera, a ideia é poupar tempo do usuário, que não precisará mais fechar, arrastar ou procurar por abas específicas manualmente. Ainda assim, se a Aria realizar uma alteração que não for do seu agrado, é sempre possível reverter o comando.

Os Tab Commands estavam sendo testados no programa de testes de recursos de IA do navegador há alguns meses e agora já pode ser aproveitado por todos na versão estável do navegador.

Outras novidades

A Opera também anunciou outras melhorias que estão disponíveis não só no One, mas também nos navegadores GX e Air.

A primeira delas é a versão 2.0 do Writing Mode, ferramenta (também acessível pela linha de comando) que deixa você pedir ajuda para a Aria na hora escrever qualquer tipo de texto, além de conseguir preencher campos de entrada de texto para o usuário. Segundo a equipe do navegador, agora ela “integra seu feedback para torná-lo mais fácil de acessar, mais intuitivo e também menos intrusivo”.

E por falar na Aria, agora é possível transformar conversas com o chatbot em abas do navegador, facilitando a navegação caso você esteja mantendo múltiplas conversas com a ferramenta. Essa opção também permite que você deixe a conversa com IA aberta em uma janela enquanto navega outra, por exemplo.

Por fim, a Aria consegue identificar agora se a conversa se enquadra em categorias predefinidas, como culinária e receitas, produtos e compras online e videogames e jogos. Segundo a Opera, isso resultará em conversas mais ricas, com melhor contexto, sugestões e links para mais informações.

Mais informações podem ser conferidas nessa página.