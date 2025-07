Promoções na App Store: Stars Wheel, Master of Omega, Gride – Perfect Your Grid e mais!

Nesta quarta-feira, economize com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Stars Wheel, criado pelo pessoal do particlemade, é um quebra-cabeças para todos os perfis que garante horas de diversão.

Seu objetivo é conectar as estrelas em ordem para trazer o contador a zero. As estrelas devem se conectar, pelo menos uma vez, a alguma outra.

Inspirado nas estrelas, auroras e galáxias. Relaxe sua mente e resolva esse simples, mas extremamente desafiador quebra-cabeça. Recomenda-se usar fones de ouvido para uma melhor experiência.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão! ✨

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$60 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Publicidade

Clássico jogo de tabuleiro.

Jogo de números.

Aplicativos

Utilitário para grade de imagens.

Anotações.

Publicidade

Utilitário para reuniões.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♂️‍➡️