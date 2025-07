Apple atualiza Final Cut Pro com mais recursos de IA e novidades em edição

A Apple lançou hoje atualizações importantes para o Final Cut Pro, trazendo melhorias para edição e gravação de vídeos no Mac, iPad e iPhone.

Publicidade

Entre as novidades de destaque, estão recursos impulsionados pela Apple Intelligence, além de aprimoramentos no fluxo de trabalho e nos recursos já existentes.

Final Cut Pro para Mac (versão 11.1)

A versão para Mac agora conta com uma integração com o Image Playground, aplicativo que permite a criação de imagens estilizadas usando a Apple Intelligence.

Outros aprimoramentos desta versão incluem novas ferramentas para fluxos de trabalho com Máscara Magnética, melhorias na edição de áudio e opções adicionais de organização.

Publicidade

Estão entre os destaques das funções recém-chegadas::

Clipes de ajuste : aplique correções de cor e efeitos em vários clipes ao mesmo tempo;

: aplique correções de cor e efeitos em vários clipes ao mesmo tempo; Editor de Máscara Magnética (Magnetic Mask) : novo atalho de teclado para otimizar a edição;

: novo atalho de teclado para otimizar a edição; Aprimoramentos de áudio : novo efeito Quantec QRS (Quantec Room Simulator) para reverberação natural e opção de renomear efeitos de áudio;

: novo efeito Quantec QRS (Quantec Room Simulator) para reverberação natural e opção de renomear efeitos de áudio; Edição multicâmera : facilidade para localizar a origem de um ângulo multicamêra ou clipe sincronizado;

: facilidade para localizar a origem de um ângulo multicamêra ou clipe sincronizado; Marcadores na linha do tempo: arraste marcadores dentro dos clipes ou remova-os ao arrastá-los para fora.

A Apple também atualizou o Motion (com integração ao Image Playground) e o Compressor (com um recurso de retiming de taxa de quadros baseado em aprendizado de máquina).

Final Cut Pro para iPad (versão 2.2)

A atualização do Final Cut Pro para iPad finalmente trouxe suporte a edição em modo retrato, deixando que os usuários editem vídeos na vertical, além de novos atalhos de teclado para agilizar a seleção e edição na linha do tempo.

O recurso Image Playground, assim como no Mac, permite gerar imagens estilizadas com IA (disponível para iPads com A17 Pro ou M1 e posterior). Por fim, há suporte a gravação em 50 quadros por segundo — o que traz maior flexibilidade na edição e entrega dos vídeos.

Atualização do Final Cut Camera

O aplicativo Final Cut Camera, projetado para gravação em múltiplos dispositivos, agora oferece:

Troca rápida para a lente teleobjetiva : agora, os usuários têm um acesso facilitado à lente teleobjetiva de 48mm (iPhone 14 Pro e posterior);

: agora, os usuários têm um acesso facilitado à lente teleobjetiva de 48mm (iPhone 14 Pro e posterior); Gravação com áudio espacial : ideal para gravações com um som mais imersivo e realista (iPhone 16 e posterior);

: ideal para gravações com um som mais imersivo e realista (iPhone 16 e posterior); Captura de vídeo em 50qps: tal como no Final Cut Pro para iPad, uma maior flexibilidade para produção de vídeos em alta taxa de quadros.

O Final Cut Pro para Mac está disponível na App Store por R$1.500, enquanto a versão para iPad pode ser usada por meio de uma assinatura que custa R$30 por mês ou R$300 por ano. Já o Final Cut Camera permanece gratuito.