Apple nomeia Vanessa Trigub como chefe de lojas e operações de varejo

De acordo com informações da Bloomberg, a Apple nomeou Vanessa Trigub para um novo cargo executivo: o de vice-presidente global de lojas e operações de varejo. Ela auxiliará no trabalho da chefe global de pessoas e varejo, Deirdre O’Brien, a qual acumula as duas funções desde a saída de Carol Surface.

Tendo iniciado na Apple como estagiária após o lançamento do iPhone original, Trigub foi elevada ao cargo de vice-presidente em 2023, gerenciando operações de varejo com foco na região Oeste dos Estados Unidos. Agora, ela supervisionará também chefes de varejo da Europa e do Oriente Médio, da região leste dos EUA e da Ásia-Pacífico.

Mesmo com o cargo mais amplo, Trigub ainda responderá diretamente a O’Brien — que (apesar de menos sobrecarregada nas funções de varejo com a mudança) ainda ficará encarregada por supervisionar os vice-presidentes responsáveis pelos setores imobiliário, de marketing e de vendas online de varejo.

Segundo a reportagem, a promoção de Trigub tem como objetivo simplificar a organização do setor de varejo da Apple, que se recusou a comentar a mudança e ainda não a anunciou oficialmente. Pessoas na Maçã, inclusive, acreditam que ela está sendo preparada para suceder O’Brien futuramente.

Essa, vale recordar, é a segunda mudança importante na Apple nos últimos dias. Recentemente, a empresa tirou o desenvolvimento da Siri do seu chefe de inteligência artificial, John Giannandrea, passando essa responsabilidade para o “criador” do Apple Vision Pro, Mike Rockwell.