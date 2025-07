Chatbot do Grok é disponibilizado para usuários do Telegram Premium

Não é nenhum exagero dizer que hoje os chatbots de inteligência artificial estão por toda a parte — inclusive em mensageiros. Após testemunharmos a integração do WhatsApp com a Meta AI e com o ChatGPT, é a vez do Grok de chegar a outro app bastante popular, o Telegram.

Nele, o chatbot de inteligência artificial da xAI não está disponível de forma gratuita, como as duas IAs supracitadas no WhatsApp, sendo necessária uma assinatura do Telegram Premium para utilizá-lo — o que indica efetivamente algum tipo de parceria financeira entre as duas plataformas.

Em se tratando de redes sociais ou mensageiros, essa é a primeira expansão global do Grok para além do X, onde o mensageiro possui uma forte integração (tendo acesso, inclusive, às publicações da rede) e pode ser acessado sem custo extra por usuários em sua versão mais básica.

Na rede social, o perfil oficial do Grok compartilhou a novidade, bem como o dono da rede, Elon Musk, o qual republicou uma postagem relacionando a expansão como uma espécie de reforço da “batalha de IAs”, bem como uma missão de impulsionar o chatbot em cada canto da internet.

grok now available directly on @telegram — Grok (@grok) March 26, 2025 o grok agora está disponível diretamente no @telegram.

Para acessar o Grok no Telegram, basta procurar pelo miniapp @GrokAI na busca. A página do bot pode ser acessada por todos os usuários do mensageiro, mas é exibida para usuários gratuitos uma mensagem informando que, no momento, o seu uso está restrito aos assinantes Premium.