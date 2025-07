Como usar os AirPods Pro 2 como aparelho auditivo

Depois de meses de espera, a Apple finalmente liberou no Brasil a função para usar os AirPods Pro 2 como um aparelho auditivo (hearing aid) de nível clínico para quem possui perda auditiva de nível leve a moderado.

Publicidade

Usando os resultados do teste auditivo (também liberado no Brasil) ou o resultados de audiogramas fornecidos por um profissional da área de saúde auditiva, o som dos AirPods Pro 2 é personalizado de acordo com as suas necessidades.

Confira todos os detalhes de como usar os fones dessa maneira nos próximos parágrafos! 👂

Compatibilidade

Além de ter os AirPods Pro 2 (Lightning ou USB-C) atualizados para a versão de firmware mais recente, é preciso que o seu iPhone/iPad esteja com a última versão disponível do iOS/iPadOS.

Publicidade

O recurso Aparelho Auditivo é destinado a pessoas com 18 anos de idade ou mais, que tenham perda auditiva de nível leve a moderado.

Usando os AirPods Pro 2 como aparelhos auditivos

Antes de mais nada, veja se os seus fones estão com a bateria cheia ou quase cheia. Com eles conectados ao iPhone/iPad e nos seus ouvidos, abra os Ajustes (Settings) e toque no nome dos seus AirPods, logo no topo.

Acesse “Assistência Auditiva” e, se não tiver feito, o Teste de Audição, selecione “Fazer um Teste de Audição”. Se já tiver feito ou quer usar o audiograma do seu médico, toque em “Usar um Resultado Anterior”.

Escolha um resultado da lista e toque em “Seguinte” ou, se quiser usar um audiograma gerado por seu profissional de saúde auditiva e ainda não fez a adição, toque em “Adicionar Resultado do Teste de Audição” e siga as instruções. Após isso, eles poderão ser vistos no app Saúde (Health).

Publicidade

Toque em “Configurar Aparelho Auditivo” e siga os passos mostrados. Dependendo de como for o seu teste, pode ser que você tenha que ativar o “Assistente de Mídia” em vez do “Aparelho Auditivo”.

O bacana aqui é que os ajustes do aparelho auditivo são armazenados diretamente nos AirPods. Então, caso o seu iPhone/iPad não esteja por perto, o recurso seguirá funcionando normalmente.

Como fazer outros ajustes de audição dos AirPods Pro 2

Posteriormente, você pode ajustar a amplificação, o equilíbrio, o tom e a amplificação na conversa — seja pelo iPhone, iPad ou mesmo Mac!

No iPhone e iPad: abra os Ajustes, toque nos AirPods e, em “Saúde Auditiva”, entre em “Assistência Auditiva”.

No Mac: com os Ajustes do Sistema aberto, clique no nome dos fones (na barra lateral), role a tela e entre em “Saúde Auditiva”.

Vá até “Ajustes” para conferir as opções e fazer as configurações necessárias, de acordo com a sua preferência.

Publicidade

O nível de amplificação também pode ser ajustado pela Central de Controle do iPhone/iPad, Apple Watch ou Mac:

No iPhone/iPad: segure o controle de volume e ajuste o controle de amplificação à direita;

No Apple Watch : abra a Central de Controle e toque em “Audição” (ícone de uma orelha);

: abra a Central de Controle e toque em “Audição” (ícone de uma orelha); No Mac: abra a Central de Controle ou clique no ícone dos AirPods Pro na barra de menus, e altere o controle de amplificação.

Como usar a Amplificação na Conversa com o Aparelho Auditivo dos AirPods Pro 2

Para compreender melhor o que a outra pessoa fala em uma conversa presencial, é possível habilitar a “Amplificação na Conversa”.

No iPhone/iPad: abra os Ajustes, toque nos AirPods e, em “Saúde Auditiva”, entre em “Assistência Auditiva”. Toque em “Ajustes” e ative a opção “Amplificação na Conversa”.

No Mac: abra os Ajustes do Sistema, clique nos AirPods (na barra lateral esquerda) e entre em “Saúde Auditiva”. Entre em “Ajustes” e ative a opção “Amplificação na Conversa”.

Isso também pode ser feito diretamente na Central de Controle, se assim preferir.

E o Assistente de Mídia, o que é?

Como já destacamos mais acima, pode ser que o sistema lhe peça para ativar o Assistente de Mídia em vez da função de aparelho auditivo.

Com isso, os ajustes de áudio com base nos resultados do teste auditivo poderão ser aplicados ao som de músicas, vídeos e ligações.

Para ativá-lo, conecte os AirPods ao iPhone/iPad ou Mac e coloque-os no ouvido. Depois, faça o seguinte:

No iPhone/iPad : abra os Ajustes, toque nos AirPods e, em em “Saúde Auditiva”, entre em “Assistência Auditiva”.

: abra os Ajustes, toque nos AirPods e, em em “Saúde Auditiva”, entre em “Assistência Auditiva”. No Mac: acesse os Ajustes do Sistema, clique nos AirPods na barra lateral esquerda e entre em “Saúde Auditiva”.

Nos Ajustes, escolha “Assistente de Mídia”. Caso queira aplicar os ajustes de áudio com base nos resultados do teste na reprodução de músicas e vídeos no aparelho, ative “Ajustar Música e Vídeo”; para fazer isso em chamadas do FaceTime, marque “Ajustar Ligações e FaceTime”.

Sem dúvida nenhuma, esses novos recursos dos AirPods Pro 2 facilitarão a vida de muita gente que tem problemas auditivos. E é muito legal ver a tecnologia podendo contribuir para isso! 😊

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.