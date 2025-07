Facebook mira suas origens com nova aba “Amigos”, sem recomendações

A Meta anunciou hoje uma novidade para o Facebook que dá aos usuários da rede social uma maneira simples de se conectar apenas com pessoas conhecidas. Trata-se da nova aba “Amigos” (“Friends”), a qual mostra somente atualizações de pessoas conectadas a você, sem nenhum outro conteúdo recomendado.

A Meta explica que a ideia é trazer de volta recursos focados na “missão original do Facebook de conectar pessoas com amigos”.

Ao longo dos anos, o Facebook evoluiu para atender às necessidades em mudança e criou as melhores experiências da categoria em Grupos, Vídeo, Marketplace e muito mais, mas a magia dos amigos desapareceu.

A nova aba “Amigos” está disponível na barra de navegação no feed principal do Facebook e poderá ser acessada na seção “Favoritos” do aplicativo. Todavia, ela está disponível inicialmente apenas nos Estados Unidos e no Canadá.

Os usuários também podem optar por fixar a aba “Amigos” no feed principal para torná-lo ainda mais conveniente. Para fazer isso, vá em Menu » Configurações e Privacidade » Configurações » Barra de abas. De lá, é possível personalizar a exibição de abas e fixar a de “Amigos”.

Anteriormente, vale notar, a aba fornecia apenas um lugar para visualizar as suas solicitações de amizade e outras “Pessoas que você talvez conheça”.

A Meta revelou que adicionará “várias experiências originais do Facebook ao longo do ano” como parte do plano do CEO , Mark Zuckerberg, de tornar a plataforma mais parecida com o que era “antigamente”.