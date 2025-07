Instagram agora permite acelerar a reprodução de Reels em 2x

O Instagram lançou hoje um novo recurso que permite acelerar a reprodução dos Reels para o dobro da velocidade — algo que já era possível no TikTok, diga-se. Agora, ao pressionar e segurar o lado direito ou esquerdo da tela, é possível assistir aos vídeos na velocidade 2x.

Com o tempo, o Instagram tem ampliado a duração dos Reels, que começaram com apenas 15 segundos e hoje podem chegar a 3 minutos. Essa nova função atende à demanda de alguns usuários, que buscam consumir conteúdos mais longos sem perder o ritmo acelerado das redes sociais.

O Instagram reconheceu que essa era uma solicitação frequente. Em comunicado oficial, a empresa afirmou:

Hoje, estamos lançando globalmente a opção de reproduzir um Reel em velocidade 2x. Esse era um recurso muito pedido pela nossa comunidade, e esperamos que essa novidade ajude você a ter mais controle sobre a sua experiência com os Reels, enquanto se conecta com amigos através do conteúdo que ama e curte.

A novidade reforça a ideia de que o Instagram tem como estratégia incorporar funções populares do TikTok — seu principal concorrente. Há algum tempo, o Instagram já havia lançado o Remix, uma versão do Dueto da “plataforma vizinha”.

Com essa atualização, o objetivo do Instagram é manter os usuários ainda mais engajados e, é claro, facilitar a visualização de vídeos mais longos. De acordo com a Meta, a função já está disponível globalmente.

via TechCrunch