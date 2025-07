Mapas da Apple agora cobrem terras indígenas na Austrália e Nova Zelândia

A Apple comunicou hoje algumas melhorias para o Mapas (Maps) na Austrália e Nova Zelândia (ou Aotearoa, como o povo Māori chama o arquipélago). Agora, o aplicativo mostrará reservas e áreas indígenas protegidas da região, bem como nomes de lugares indígenas, país tradicional e rótulos bilíngues.

A atualização faz parte de iniciativas comunitárias da Apple, que procura colaborar com comunidades locais para promover o papel da tecnologia na preservação da cultura e na melhoria da educação. Além disso, a Maçã busca prover subsídios para parceiros locais e a expansão do Apple Foundation Program, que ajuda estudantes a seguir carreira no desenvolvimento de aplicativos para iOS.

Para fazer essas atualizações, a Apple reuniu informações de povos indígenas, cartógrafos, detentores de línguas e membros da comunidade em cada país. Na Austrália, por exemplo, utilizou dados de idiomas publicados pelo Instituto Australiano de Estudos Aborígenes e dos habitantes das Ilhas do Estreito de Torres, enquanto na Nova Zelândia colaborou com cartógrafos indígenas e tribos maoris.

No app Mapas, diversos cartões de pontos de referência e terras indígenas apresentam informações sobre a área local e proprietários tradicionais, e as comunidades podem atualizá-los, adicionando suas próprias fotos, destinos e texto em seu próprio idioma.

A representação de terras indígenas no Apple Maps fornece aos usuários uma experiência mais abrangente, ao mesmo tempo em que reconhece as histórias e o significado por trás delas.

Além disso, a Apple reforçou seu compromisso em ajudar as comunidades nativas colaborando com mais oportunidades, na preservação do meio ambiente e no suporte a professores e alunos com suas tecnologias. A Big Tech participa de diversos programas e parcerias com instituições de ensino, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, investindo no acesso à tecnologia e fornecendo subsídios para os povos indígenas.

As novas informações sobre reservas indígenas e povos nativos também estão disponíveis em apps como Tempo (Weather) e Buscar (Find My), por meio da integração com o framework MapKit. A atualização dos mapas já está disponível em todos os dispositivos que utilizam o sistema do Mapas, sem a necessidade uma atualização de software.

Seria interessante que a Apple também acrescentasse essas informações no Mapas para as terras e reservas indígenas do Brasil, não acham? 🇧🇷